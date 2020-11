Infortunio Ibrahimovic – Milan in ansia, l’esito degli esami medici: i tempi di recupero

23 Novembre 2020 13:36

Infortunio Ibrahimovic, arrivato in mattinata l’esito degli esami medici: lesione al bicipite femorale della gamba sinistra per il bomber del Milan

Infortunio Ibrahimovic, l’esito degli esami medici – Una notte fantastica per il Milan al San Paolo di Napoli: vittoria per 1-3 contro una diretta concorrente e primato in classifica blindato. Unica nota negativa: l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, autore di uno straordinaria doppietta, ha sentito una fitta nel secondo tempo, provando comunque a restare in campo e a forzare su un recupero. La fitta si è trasformata in un infortunio per il quale Ibrahimovic si è accasciato sul terreno di gioco toccandosi il flessore della gamba sinistra. Visto il gesto fatto dallo svedese, rimasto comunque in panchina ad incitare i compagni nel finale, si è pensato ad uno stiramento.

Infortunio Ibrahimovic, l’esito degli esami medici – Bonera, allenatore ad interim in attesa che Stefano Pioli si riprenda dal Coronavirus, ha rimandato ogni giudizio agli esami medici effettuati quest’oggi il cui esito è stato comunicato da pochi minuti. Dai controlli è emersa una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra per Zlatan, con un esame di controllo che verrà effettuato fra 10 giorni. L’attaccante del Milan dovrà restare fuori per almeno 2-3 settimane. I rossoneri dovranno affrontare senza il loro leader le 3 partite conclusive del girone di Europa League e una serie di partite contro squadre di medio-bassa classifica in Serie A: si proverà a recuperare Ibrahimovic soprattutto per le sfide di fine dicembre contro Sassuolo e Lazio.