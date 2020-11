Infortunio Bonucci, niente 100ª gara in azzurro: il difensore della Juventus salta Italia-Polonia per un problema muscolare

14 Novembre 2020 18:54

Leonardo Bonucci salterà Italia-Polonia, quella che sarebbe stata la sua 100ª presenza in azzurro: il difensore fermato da un problema muscolare

Infortunio Bonucci: il difensore salta Italia-Polonia – Brutta tegola per l’Italia di Mancini in vista della sfida contro la Polonia valida per il quinto turno di Nations League. Gli azzurri, secondi in classifica a -1, dovranno affrontare la prima squadra del girone senza Leonardo Bonucci. L’esperto difensore azzurro salterà quella che sarebbe dovuta essere la sua 100ª presenza in maglia azzurra a causa di un problema muscolare. Nella giornata di domani è previsto il rientro a Torino.

Infortunio Bonucci: il difensore salta Italia-Polonia – “Volevo esserci a tutti i costi ma purtroppo non sono disponibile, ho chiesto troppo al mio fisico. – ha spiegato Bonucci – Già domenica contro la Lazio nell’ultima mezz’ora ho accusato fastidio, speravo che passasse ma è stato sempre un crescendo di dolore. Così, sono costretto a fermarmi, ora a Torino valuteremo meglio la condizione. Sono incidenti di percorso, ma ci tenevo ad essere qui ed essere presente, questa squadra ha qualcosa di unico, ci sono tanti esordienti ma con uno spirito di appartenenza unico: è una cosa bella e che ho respirato poche volte nella mia lunga esperienza in azzurro“.