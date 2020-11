Quando Maradona incontrò Valentino Rossi: Diego gli baciò la ‘mano del gas’, Vale il piede sinistro [VIDEO]

26 Novembre 2020 15:00

Quando Maradona incontrò Valentino Rossi a Misano 2008: Diego gli baciò la mano con cui accelera, Vale il magico piede sinistro autore di centinaia di gol

Nella serata di ieri Diego Armando Maradona ha esalato l’ultimo respiro. La scomparsa del più grande calciatore della storia ha commosso tutti i suoi tifosi sparsi per il mondo che lo hanno voluto ricordare con un omaggio, stringendosi, anche grazie ai social, in un comune abbraccio di grande solidarietà. Anche tanti protagonisti di altri sport hanno ricordato la figura del ‘Pibe de Oro’, fra i quali non è mancato Valentino Rossi. Il pilota di MotoGp ha ricordato il momento in cui incontrò Maradona a Misano 2008: Diego scese in pista e baciò la mano destra di Valentino Rossi, quella con la quale accelera, mentre nel post gara Valentino baciò il piede sinistro di Maradona, tornano nel box per congratularsi con lui. In un’intervista rilasciata di recente ,Valentino Rossi ha espresso così la sua stima per il fuoriclasse argentino: “insieme a Ronaldo il Fenomeno sono i miei idoli. Maradona è in quell’elite tra gli sportivi più importanti di sempre”.