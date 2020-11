Messina, pauroso incidente sull’A20: auto si ribalta, un ferito [FOTO e VIDEO]

28 Novembre 2020 16:34

Messina: i Vigili del Fuoco sono prontamente interventi per un incidente stradale autonomo fortunatamente senza conseguenze gravi per il conducente che ha riportato ferite lievi nonostante la dinamica che ha portato la vettura a ribaltarsi

Oggi intorno alle 11.50 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono prontamente interventi per un incidente stradale autonomo fortunatamente senza conseguenze gravi per il conducente che ha riportato ferite lievi nononostante la dinamica che ha portato la vettura a ribaltarsi. Il sinistro è avvenuto sulla A20, dopo la barriera di Villafranca Tirrena proprio nei pressi dell’area di servizio. È Intervenuta la squadra del presidio Cas di Boccetta e quella dei volontari di Villafranca Tirrena (ME). Sul posto oltre i 4 mezzi dei Vigili del fuoco per la sicurezza e la bonifica, anche la Polizia stradale, il personale del 118, e la squadra CAS per il ripristino della viabilità.