Incidente Grosjean, la quiete dopo la tempesta: il pilota tranquillizza tutti, “sto bene” [VIDEO]

29 Novembre 2020 23:05

Il pilota di Formula 1 Roman Grosjean ha deciso di rassicurare tutti con un video-messaggio social dopo il terribile incidente del pomeriggio

Paura, tanta paura. E’ quella che ha fatto passare, a se stesso ma non solo, il pilota di Formula 1 Romain Grosjean, resosi protagonista di un grave e pauroso incidente questo pomeriggio durante il Gran Premio del Bahrain. Il pilota, però, qualche ora dopo il terribile episodio ha deciso di tranquillizzare tutti postando un video-messaggio sui social per rassicurare tutti.

“Ciao a tutti, volevo dirvi che sto bene, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di sostegno – ha detto Grosjean dall’ospedale di Manama, dove rimarrà ricoverato per tutta la notte. Ero contrario all’Halo qualche anno fa, ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senza Halo non sarei qui a parlarvi. Grazie alla FIA, ai medici del circuito e quelli dell’ospedale. Spero di poter tornare presto a scrivere per aggiornarvi”.