9 Novembre 2020 12:30

Calabria, un ciclista di 45 anni è morto sul colpo nella serata di ieri dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto nel territorio di Scalea

Tragedia in Calabria dove un ciclista di 45 anni è morto sul colpo nella serata di ieri dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto nel territorio di Scalea. L’uomo, un cittadino romeno, era in sella alla propria bicicletta sulla statale 18. Il conducente della vettura, che è stato denunciato per omicidio stradale, si è fermato per prestare i primi soccorsi ma l’uomo era già deceduto. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.