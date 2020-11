Messina: incendio all’interno di un’abitazione a Torregrotta, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

23 Novembre 2020 21:00

Messina: questa mattina i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per un incendio all’interno di una abitazione al piano terra di una palazzina a 5 piani, sita in via Sfameni in località Torregrotta

Questa mattina intorno alle 12 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per un incendio all’interno di una abitazione al piano terra di una palazzina a 5 piani, sita in via Sfameni in località Torregrotta, provincia di Messina. Nello specifico la squadra ha estinto prontamente il rogo proveniente dal frigorifero della cucina. Gli automezzi intervenuti sono stati l’Autopompa serbatoio e il pick-up attrezzato con modulo antincendio. In supporto alla squadra è arrivata la autoscala dalla Centrale di Messina per favorire anche l’evacuazione preventiva di alcuni abitanti degli appartamenti vicini. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata, la squadra ha potuto fare rientro in sede. Sul posto anche i vigili urbani e personale del 118.