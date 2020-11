6 Novembre 2020 21:41

Messina: vasto incendio in zona Giostra, in fiamme una casa disabitata dell’istituto autonomo case popolari

Vasto incendio a Messina in zona Giostra: in fiamme una casa disabitata in Via Conte di Torino di proprietà dell’istituto autonomo case popolari. L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco intervenuti con cinque squadre, sul posto anche la Polizia Municipale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In basso il VIDEO completo.