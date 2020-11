Importante riconoscimento alla “Fondazione Corrado Alvaro” di San Luca

18 Novembre 2020 19:47

L’importante riconoscimento è stato conferito dall’associazione cinematografica di Mesoraca “Mesoraca Film”

Bellissimo riconoscimento conferito dall’associazione cinematografica di Mesoraca “Mesoraca Film” alla rinomata “Fondazione Corrado Alvaro” di San Luca. Il motivo di questo riconoscimento è per l’impegno profuso nella valorizzazione del territorio, grande stima e ammirazione c’è tra le due realtà. Il regista Pasquale Giordano presidente della Mesoraca Film si congratula con tutti i componenti per la grande determinazione nel portare ad alti livelli la Calabria. La fondazione nasce il 24 gennaio del 1997, è retta da un consiglio di amministrazione composto dagli enti fondatori con un proprio rappresentante, regione Calabria ass. cultura, provincia di Reggio Calabria ass. cultura, università della Calabria col preside della facoltà di lettere e filosofia, comune di San Luca con il sindaco e l’associazione culturale “Nostro tempo e la speranza”. Sempre nell’anno di nascita viene inaugurato dal ass alla cultura della regione Calabria Antonella Freno, la casa museo di Alvaro donata al comune da Don Massimo Alvaro fratello dello scrittore. Tantissime attività importanti sono state svolte dalla fondazione dalla sua nascita, tra cui l’autorizzazione di apporre una targa di Corrado Alvaro al palazzo dove abitava a Roma e la targa viene scoperta alla presenza dell allora ass. alla cultura del comune di Roma Gianni Borgna è del viceministro degli interni Marco Minniti. Nel 2014 viene intitolata a Corrado Alvaro una sala polivalente voluta fortemente dal direttore della Rai per la Calabria ing. Demetrio Crucitti. La fondazione ha all’attivo XIII edizioni del premio letterario nazionale Corrado Alvaro.