Il musicista reggino Enzo Baldessarro pubblica il suo nuovo album dal titolo “Empatia”

5 Novembre 2020 10:24

Dodici come i mesi dell’anno sono le composizioni originali arrangiate dal Maestro Enzo Baldessarro ispirate nel difficile periodo del lockdown . Nasce EMPATIA, itinerario di note impregnato di jazz classico ma da cui si snodano percorsi fusion dominati da una spiccata e passionale impronta mediterranea. Un viaggio intrigante che ha coinvolto 14 musicisti impegnati costantemente in un lavoro di home recording da Nord a Sud della nostra Italia che si allieta così dopo tante sofferenze. Enzo Baldessarro è musicista, compositore e docente diplomato in contrabbasso, Musica Jazz e Tecnico del suono (Diploma Accademico II Livello in Discipline Musicali Indirizzo Tecnologico). Titolare di cattedra di Contrabbasso Classico presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomoantonio” di Cosenza.

Lo stesso Enzo Baldessarro ha curato gli arrangiamenti dell’album, ha suonato il contrabbasso, il basso a sei corde e la chitarra, l’artista Luisa Nucera ha prestato la propria voce in tre brani dell’album, Stefano Zeni il violino, Bruno Mandica il flauto, Fiorenzo Zeni il il clarinetto,sax soprano, e sax tenore,Rocco Riccelli la ed il filicorno,Saverio Riccelli il trombone,Francesco Pepè la chitarra,Giuseppe Santelli il piano ed il sinth,Vincenzo Genovese il piano sinth, Samuele Baldessarro il basso elettrico, Simone Ritacca la batteria,Ercole Cantello la batteria e le percussioni, Mimmo Condello la batteria e Antonio Oliva la batteria. Nella realizzazione di “EMPATIA” l’artista si avvalso della collaborazione dei sopraccitati prestigiosi musicisti e professori d’orchestra di livello nazionale ottendendo un lavoro di elevatissima qualità da ascoltare con grande attenzione. Il lavoro è edito dalla Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà di Milano di Pasquale Lacquaniti e pubblicato su etichetta “Music Of The Street” e basta un click per ascoltare i 12 brani inediti sui migliori stores digitali mondiali; Il live management dell’artista è curato dalla Momenti Sonori di Milano.