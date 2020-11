Ibrahimovic eterno, strizza l’occhio ad un ritorno in Nazionale: “Svezia, non ci vediamo da tanto”

2 Novembre 2020 17:34

Zlatan Ibrahimovic in forma smagliante con il Milan: il bomber svedese strizza l’occhio anche ad un ritorno in nazionale con un post social

La carta d’identità segna 39 anni, ma Zlatan Ibrahimovic sembra ringiovanire partita dopo partita, gol dopo gol. Il bomber svedese sta trasciando il Milan in campionato ed in Europa a suon di reti, con i rossoneri primi in Serie A a 16 punti e lui al top della classifica marcatori con 7 gol. Ibrahimovic sembra averci preso gusto, tanto che dai social lancia anche un messaggio al ct della nazionale svedese per un clamoroso ritorno dopo il ritiro del 2016. Ibra ha postato una foto con la maglia gialloblu del suo Paese scrivendo: “non ci vediamo da tanto tempo“. Nonostante il ct Andersson non sia proprio un suo estimatore e in passato i due abbiano avuto più di qualche screzio, un Ibrahimovic così in forma farebbe gola anche alla Svezia.