‘I am Zlatan’, il film sulla vita di Ibrahimovic targato Lucky Red: trama, cast e data di uscita

10 Novembre 2020 18:38

Lucky Red ha iniziato le riprese di ‘I am Zlatan’, film che racconta la carriera di Zlatan Ibrahimovic prendendo spunto dalla sua autobiografia

Siamo abituati a vederlo come ‘attore protagonista’ sui campi di gioco, presto vedremo le sue gesta anche sul grande schermo. Zlatan Ibrahimovic presto al cinema, la sua vita raccontata nel film ‘I am Zlatan‘ targato Lucky Red. Il lungometraggio, diretto da Jens Sjorgen e scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, prende spunto dall’autobiografia ‘Io, Ibra’ e ripercorre la vita del fenomeno svedese partendo dall’infanzia nel ghetto di Malmoe fino ai giorni nostri, mentre Ibrahimovic continua a dare spettacolo con la maglia del Milan. Gli attori che interpreteranno il ruolo di Zlatan sono Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti ( per il periodo dai 17 ai 23 anni). Lo stesso Ibrahimovic ha preso parte alla sceneggiatura del film, aiutandone la stesura. Le riprese sono iniziate ad ottobre in Svezia e termineranno ad Amsterdam (Olanda). L’uscita di ‘I am Zlatan’ è prevista per l’autunno 2021.

Andrea Occhipinti, produttore di Lucky Red, ha dichiarato: “Ibrahimovic è molto più che un calciatore: è un leader puro, un’icona leggendaria, un modo di essere che appartiene soltanto a lui e che non è replicabile. Il racconto di questo mito contemporaneo che in Italia ha trovato la sua più alta consacrazione, non poteva che diventare una grande storia per il cinema“.