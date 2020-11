Higuain, che schiaffo a Cristiano Ronaldo: “ecco chi sono i 3 attaccanti migliori al mondo”

17 Novembre 2020 12:57

Gonzalo Higuain snobba Cristiano Ronaldo ed indica i 3 attaccanti migliori al mondo: nella storia nessuno migliore dell’altro Ronaldo, il ‘Fenomeno’

Gonzalo Higuain non sembra avere un grande rapporto con Cristiano Ronaldo. L’argentino, compagno di squadra di CR7 al Real Madrid e alla Juventus, si è visto mettere da parte in entrambi i casi per dare spazio al talento straordinario e ingombrante del portoghese. Per il ‘Pipita’ non c’è stato più spazio ed è stato costretto, in entrambi i casi, a cambiare aria. In una recente intervista rilasciata ad ESPN, Higuain non ha fatto il nome di Cristiano Ronaldo nella top 3 dei migliori attaccanti al mondo, una dimenticanza che secondo molti è più voluta di quanto sembri.

“Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso: Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante”, ha dichiarato Gonzalo Higuain. A dirla tutta mancherebbe anche Leo Messi, connazionale del bomber argentino, che però viene nominato in un contesto più ampio nel quale compare anche Ronaldo… il ‘Fenomeno’: “nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenonemo. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo. Messi? Beh, Messi è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Leo fa tutto senza sforzo. Questo è ciò che lo rende unico“.