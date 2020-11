Guendalina Tavassi hackerata: rubati e diffusi foto e video hot dall’account iCloud [GALLERY]

22 Novembre 2020 00:04

Guendalina Tavassi hackerata, foto e video hot rubati dell’ex gieffina dall’account iCloud e diffusi in rete: l’influencer in lacrime sui social

Guendalina Tavassi hackerata, foto e video hot online – Da pochi minuti si è diffusa la notizia dell’hackeraggio di un account di una vip famosa. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, ex concorrente dei reality Grande Fratello e Isola dei Famosi, nonchè volto noto della tv e influencer da oltre 1 milione di follower su Instagram. Un hacker è riuscito ad entrare nell’account iCloud della donna, rubando foto e video privati a sfondo sessuale, per poi farli circolare in rete. I file sottratti hanno fatto velocemente il giro del web, così come la notizia. Una volta scoperto il furto, Guendalina Tavassi in lacrime ha spiegato attraverso il proprio account Instagram: “ragazzi sto andando dalla Polizia… devo fare i nomi di chi ha scaricato questi miei video privati per risalire a chi mi ha rubato l’account iCloud. Sono video privati, sono una moglie. Ho una figlia. Questi video potrebbero rovinare la vita delle persone”. Tanti i messaggi di solidarietà rivolti verso l’ex concorrente del Grande Fratello da follower e amici.