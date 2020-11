Grande Fratello VIP – Clamoroso, Paolo Brosio bestemmia! “Dio…”, rischia la squalifica [VIDEO]

2 Novembre 2020 11:59

Clamoroso al Grande Fratello VIP, a Paolo Brosio scappa una bestemmia: appena entrato, il nuovo concorrente rischia già la squalifica

Grande Fratello VIP, la bestemmia di Paolo Brosio – La puntata di questa sera del Grande Fratello VIP sarà ricca di colpi di scena. I fan del programma attendono di conoscere il giudizio della produzione in merito alla permanenza nella casa di Paolo Brosio. Nonostante sia entrato solo da pochi giorni, il famoso giornalista di Asti rischia la squalifica a causa di una frase blasfema. Non una vera e propria bestemmia, definibile più un’intercalare, quella uscita dalla bocca di Paolo Brosio, famoso per la sua forte religiosità.

Grande Fratello VIP, la bestemmia di Paolo Brosio – Quel “Dio b…” catturato dalle telecamere ha spaccato in due i social fra chi non la ritiene una frase punibile con l’espulsione e chi invece chiede di essere intransigenti. Esiste però un precedente che potrebbe aiutare gli autori del programma nel prendere la fatidica decisione. Denis Dosio fu squalificato dalla casa più spiata d’Italia per aver pronunciato una frase molto simile, con tanto di richiamo in diretta del conduttore Alfonso Signorini. Alla luce di ciò, la squalifica sembra inevitabile.