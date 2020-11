Grande Fratello VIP – Svelato il nome del fidanzato di Elisabetta Gregoraci? È un pilota monegasco!

9 Novembre 2020 15:49

Grande Fratello VIP, svelato il nome del fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Una fonte vicina alla showgirl calabrese è sicura della relazione con un pilota

Grande Fratello VIP: svelato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci? – Chi ha seguito l’edizione 2020 del Grande Fratello VIP si sarà chiesto il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli non abbiano mai fatto il passo decisivo per portare la loro tenera amicizia ad un livello superiore. Tanti telespettatori hanno ‘tifato’ per la nascita di una relazione fra i due, ma la showgirl calabrese è sempre sembrata frenata da qualcosa… o da qualcuno. Le voci di un possibile fidanzato ad attenderla fuori dalla casa si sono fatte sempre più insistenti con il passare del tempo. Si sono fatti i nomi più disparati, di persone più o meno vicine alla modella di Soverato. L’ultimo però sembra poter rispondere a diversi indizi come la famosa frase contenuta nello striscione legato ad un aereo sopra la casa. Una fonte vicina ad Elisabetta Gregoraci, ha affermato a ‘Giornalettismo’ che il fidanzato dell’ex moglie di Flavio Briatore sia Stefano Coletti, pilota monegasco che ha militato in Formula 3, Gp3 e Gp2.

Grande Fratello VIP: svelato il fidanzato di Elisabetta Gregoraci? – “Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci – raccconta l fonte -. Erano insieme quando lei ha condotto ‘Battiti’ in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia, ‘Immobilia 2000’, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola”.