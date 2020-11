Grande Fratello VIP – Chi è Maria Laura De Vitis? La giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, gelosa di Adua [GALLERY]

9 Novembre 2020 20:04

Grande Fratello VIP, scopriamo chi è Maria Laura De Vitis, la modella fidanzata di Paolo Brosio più giovane di lui di ben 42 anni

Grande Fratello VIP: Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio – Paolo Brosio è stato senza dubbio un ingresso ‘particolare’ nella casa del Grande Fratello VIP. Il famoso giornalista aveva tutta l’intenzione di portare un po’ della sua ben nota spiritualità nella casa, ma fra una simil bestemmia, qualche frase fuori luogo e le tante attenzioni alle fanciulle presenti, sembra aver perso la ‘retta via’. Soprattutto in merito a quest’ultimo punto, Paolo Brosio dovrà mettere a freno i bollenti spiriti visto che fuori dalla casa più spiata d’Italia lo attende Maria Laura De Vitis, giovane fidanzata con la quale ha iniziato una relazione poco prima di entrare nel programma.

Grande Fratello VIP: Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio – Giovane modella di appena 22 anni, ben 42 in meno del giornalista, Maria Laura De Vitis vanta oltre 27.000 follower su Instagram, è una grande appassionata di sport e anche una persona spirituale. Proprio grazie a questo spetto ha conosciuto Paolo Brosio a Forte dei marmi: i due si sono incontrati durante un evento benefico, si sono parlati ed hanno scoperto di avere diverse cose in comune. Qualche giorno dopo è scattato il primo bacio. Il loro però non è solo un rapporto spirituale, come spiegato dalla ragazza a ‘Live’ trasmissione condotta da Barba D’Urso: “io e Paolo abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione, siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato un sacco di rosari. Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e momenti carnali. Il nostro è un sentimento che sta crescendo. Io ho conosciuto Paolo in un momento particolarmente difficile della mia vita, ho trovato in lui una persona con cui confidarmi senza essere giudicata. Io non sono credente e lui ha preso questa cosa come una missione“.

Grande Fratello VIP: Maria Laura De Vitis, la fidanzata di Paolo Brosio – Maria Laura De Vitis è molto legata a Paolo Brosio, nonostante la relazione fra i due sia nata da poco. La ragazza non ha dunque visto di buon occhio le attenzioni che Paolo dà alle ragazze della casa, specialmente ad Adua Del Vesco, della quale ha ammesso di essere un po’ gelosa. “Io vorrei dirgli che lo sto guardando, di fare un po’ meno il lumacone anche se ci sono tante belle fagiane nella casa. – ha raccontato a Barabara D’Urso – Spero presto di venire in studio da te a parlarne faccia a faccia. Ho tante cose da dire su Paolino. So che lui mi pensa e mi aspetta, però deve dimostrarlo anche dentro la casa. Vedo che mette gli occhi su tutte, soprattutto su Adua, la accarezza, le fa i complimenti. Io queste cose me le segno tutte. Lui deve stare attento perché in base a come lui si comporta io agisco di conseguenza“.