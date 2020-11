Grande Fratello VIP – La lite fra Selvaggia Roma ed Enock: “ci siamo baciati, eri fidanzato? Sei peggio di tuo fratello”

15 Novembre 2020 11:38

Grande Fratello VIP, lite furiosa durante l’ultima puntata: Selvaggia Roma attacca Enock Barwuah e tira fuori la storia di un presunto bacio fra i due

Grande Fratello VIP: la lite fra Selvaggia Roma ed Enock – Entrata da poco nella casa, Selvaggia Roma ha già catturato l’attenzione del pubblico da casa non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per una lite con Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. L’influencer ha dichiarato di essersi baciata con il giovane calciatore in passato, ma il ragazzo ha negato fermamente la situazione, dando alla nuova entrata della ‘bugiarda’ e dicendo di essere stato fidanzato all’epoca dei fatti.

Grande Fratello VIP: la lite fra Selvaggia Roma ed Enock – Selvaggia Roma non si è risparmiata: “ci siamo baciati. Ma sono venuta qui per dire una cazzata? Non ci siamo baciati davanti a tutti. Va bene tutto ma divento stronza. Devi avere le palle di dire: ‘sì è vero’. Perché devo passare per matta. A parte che ho anche i messaggi. Stavamo nel privè. Mi fa capire che hai il tatto di tuo fratello. Mi volevi pure invitare in albergo. E ti ho dato il tuo di picche pure, che pensi che te la davo pure? Faresti più bella figura a dire che è vero. Dici no perché stavi già con la tua fidanzata. Dire no non ha senso. Sei uno sfigato perché pensi che le donne vengono da te in albergo. È stata così la cosa e ho le telefonate sul telefono”.