Grande Fratello VIP – Le dimensioni contano! Elisabetta Gregoraci: “il pacco di Petrelli batte tutti” [VIDEO]

30 Novembre 2020 20:13

Grande Fratello VIP, questione di… dimensioni: siparietto osè fra Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci, entrambi concordano sulle doti di Petrelli

La notte si fa bollente al Grande Fratello VIP con un siparietto osè che diventa presto virale sui social. Andrea Zelletta, in mutande, gira per la stanza attirando gli sguardi delle coinquiline presenti. Elisabetta Gregoraci commenta con uno sferzante “niente di che…” in riferimento alle apparenti dimensioni del concorrente. La showgirl di Soverato ha poi aggiunto: “Pierpaolo batte tutti“, elogiando Pierpaolo Petrelli, con il quale ha sempre avuto un grande feeling fin dagli inizi del programma. Zelletta le dà ragione, spiegando: “io c’ho il trucco, c’ho le palle grosse, Pierpaolo c’ha un bel pacco“. Dayane Mello, spettatrice interessata della discussione, se la ride e va a stuzzicare Petrelli, Adua del Vesco la bacchetta: “non ti svegliare tutto ad un tratto!“.