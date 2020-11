Grande Fratello VIP – Pesanti accuse contro Selvaggia Roma: “ha rubato soldi, beve ed è senza fissa dimora”

23 Novembre 2020 14:53

Grande Fratello VIP, pesanti accuse a Selvaggia Roma: la 30enne romana avrebbe rubato dei soldi, tenderebbe a bere e sarebbe senza fissa dimora

Grande Fratello VIP: Eliana Michellazzo accusa Selvaggia Roma – L’entrata di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello VIP ha portato grande scompiglio: prima la lite con Enock per il presunto bacio mentre era fidanzato, poi le pesanti accuse rivolte nei suoi confronti da Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, ai microfoni di ‘Radio Radio’. La Michelazzo non ha speso esattamente belle parole nei confronti della 30enne romana: “non ha un tetto, vive a casa della gente, mi ha rubato più di dodicimila euro dentro casa. Ci sono testimoni. Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor piano piano hanno capito e non la vogliono più. Ti sei baciata veramente tutta Roma, tutta Milano e anche altro, perché a questo punto lo dico… non passare per santa, mostrati per quello che sei e fai a vedere a tutti che magari, nella vita, tutti sbagliano e poi possono anche cambiare. La ragazza tende un po’ a bere e magari, tante volte magari non si ricorda quello che combina“.

Grande Fratello VIP: Francesco Chiofalo accusa Selvaggia Roma – Altre accuse sono arrivate da Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selvaggia Roma: “l’ho denunciata, ma non ha fissa dimora, quando provai a muovermi legalmente, ho avuto problematiche con l’indirizzo da dare. Che lei non faccia l’influencer, questo basta seguire le sue stories. Non ci sono pubblicità all’interno delle sue stories, non può arrotondare, essere in grado di creare un budget reale. Ora è riuscita a entrare nella casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto“.