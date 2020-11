“Il governo odia il Nord, i divieti penalizzano chi lavora davvero”: la Rassegna Stampa di oggi venerdì 6 Novembre [VIDEO]

6 Novembre 2020 07:36

Rassegna Stampa: gli argomenti che trovano spazio oggi, venerdì 6 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese

“Chiudono tutto ma non pagano mai“, “Il governo odia il Nord, i divieti penalizzano chi lavora davvero“, “Salvini come Trump, vuole il riconteggio“, “I contagi e i morti salgono ancora. Zone rosse, è lite”, “Il tricolore della discordia”, “Rivolta dei governatori. Speranza: irresponsabili“, “Quanto ci costa il nuovo lockdown“, “Tutti contro tutti. Il nuovo DPCM spacca l’Italia. La Lombardia non vuole il bollino di zona rossa, De Luca invece lo chiede (per avere i soldi) e la Calabria fa ricorso“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 6 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.