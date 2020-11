Il gol di Valentino Lazaro è spettacolare: colpo dello scorpione contro il Leverkusen [VIDEO]

9 Novembre 2020 10:29

Valentino Lazaro firma un super gol in Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach: l’ex Inter segna con il colpo dello scorpione

I tifosi dell’Inter non hanno propriamente un buon ricordo di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, fortemente voluto da Antonio Conte nella scorsa stagione, non ha impressionato in maglia nerazzurra, finendo per essere presto scaricato in direzione Newcastle prima, Bundesliga poi. Attualmente al Borussia Monchengladbach, Valentino Lazaro ha segna un gol da fantascienza nella sfida contro il Bayer Leverkusen: l’esterno di centrocampo, entrato nei minuti finali, ha messo a segno uno spettacolare colpo dello scorpione, deviando un cross di tacco alle spalle del portiere avversario. La rete è stata tanto bella quanto poco utile: il Leverkusen si è comunque imposto per 4-3.