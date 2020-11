Girato a Mondello il videoclip della canzone “Non ce n’è coviddi!”

8 Novembre 2020 22:36

Girano un videoclip a Mondello, è la canzone di Angela (Non ce n’è coviddi!)

Questa mattina sulla spiaggia di Mondello, un gruppo di persone si è riunito per girare un videoclip dedicato al tormentone trush dell’estate 2020 “Non ce n’è coviddi!”. La protagonista, Angela, è diventata celebre a causa di un’intervista trasmessa in prima serata nel programma “Live – Non è la D’Urso” in onda ogni domenica in prima serata su Canale 5.