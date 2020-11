Riceve la maglia firmata di Ibrahimovic: bellissima sorpresa per un giovane di Rosarno portatore di handicap, di recente ha perso la mamma

10 Novembre 2020 15:20

Fantastica sorpresa per un giovane di Rosarno portatore di handicap che ha di recente perso la mamma: ricevuta la maglia autografata di Ibrahimovic

Inaspettata e bellissima sorpresa per un giovane di Rosarno (RC) portatore di handicap, duramente colpito dalla recente perdita della mamma. Questa mattina infatti a questo ragazzo, tifosissimo del Milan, è stata recapitata, direttamente dal club rossonero, la maglia del grande campione Zlatan Ibrahimovic con la sua firma. Facile immaginare il suo entusiasmo, una piccola consolazione dopo il grave inaspettato lutto subito in questi giorni. La sua situazione difficile è giunta all’orecchio del giocatore grazie all’intervento del giornalista e massmediologo Klaus Davi, sempre attento ai bisogni del popolo calabrese più svantaggiato. Appena appresa la storia, il fuoriclasse del Milan non ha esitato un secondo a fargli avere l’ambitissima maglia. Il grandissimo campione, ancora una volta, dopo essere stato testimonial pochi giorni fa della campagna di Regione Lombardia con uno spot contro il Covid-19, ha dimostrato una straordinaria sensibilità sociale e la sua attenzione per situazioni come questa.