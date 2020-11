Gigi Proietti e quella “barzelletta” legata alla data della sua morte, i social si scatenano: “provate a dividere 2 per 11…”

3 Novembre 2020 19:50

Il famoso attore romano è nato e morto il 2 novembre: i fans hanno notato che quella è una data molto particolare

Dopo la scomparsa di Gigi Proietti, sui social sono i fans più attenti hanno iniziato a condividere una curiosa operazione matematica che riguarda la data della sua morte (che coincide con quella di nascita): il 2 novembre. Se si prova a dividere 2 per 11, si ottiene come risultato 0.18181818181. Ed è proprio nota come “18, 18, 18” una delle gag più note del noto attore romano, interpretata nel film “Le barzellette” (2004) diretto da Carlo Vanzina. Un esito che lascia senza parole, per qualcuno si tratta dell’ultima sua “mandrakata”…