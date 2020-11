Gelmini: “Morra deve dimettersi, le sue dichiarazioni sono indegne di una carica istituzionale”

23 Novembre 2020 14:00

Dichiarazioni Morra, le parole di Mariastella Gelmini

“Nicola Morra deve dimettersi, senza se e senza ma. Perché le sue dichiarazioni sono indegne di una carica istituzionale così rilevante e offensive, oltre che per la nostra #JoleSantelli prematuramente scomparsa, anche per tutti i malati oncologici e per i calabresi.

La palese mancanza di equilibrio politico e di serenità di Morra inficiano anche l’azione di contrasto alla criminalità organizzata che la Commissione da lui presieduta dovrebbe condurre.

Ribadiremo in ogni sede la nostra richiesta di dimissioni. Forza Italia non parteciperà alle riunioni della Commissione e dei suoi Comitati: questo già a partire dalla convocazione di oggi a Palazzo San Macuto“. Questo il post pubblicato su Facebook da Mariastella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia alla Camera.