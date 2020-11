Gelato Cesare, servizio d’asporto attivo anche dopo le 18. Scegli, acquista e porta a casa: così il chioschetto verde si adegua al Dpcm [FOTO]

1 Novembre 2020 14:31

Reggio Calabria, Gelato Cesare aperto anche dopo le 18: rispettando le misure di prevenzione al Coronavirus indicate dal Dpcm, l’asporto continua fino alle 24.00

Le ultime norme imposte dal Dpcm emanato dal Governo italiano avranno sicuramente modificato qualche nostra abitudine, ma non potranno fermare la voglia di degustare i prodotti di Gelato Cesare. Nel rispetto delle limitazioni anti Covid-19, anche il chioschetto verde più famoso d’Italia si è adeguato al decreto: dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 per l’affezionata clientela sarà garantito il servizio d’asporto. “Questa modalità di vendita – sottolinea il titolare Davide Destefano ai nostri microfoni – consiste nel confezionamento del prodotto. I clienti potranno tranquillamente venire diretta in loco, scegliere cosa acquistare e portare l’acquisto a casa”. In modo complementare, si integra alla perfezione al servizio di consegna a domicilio. La nota gelateria Cesare, presidio di legalità e sicurezza, orgoglio per la città di Reggio Calabria, invita la popolazione al rispetto delle norme di prevenzione suggerite dagli esperti. In alto la FOTO GALLERY per capire come funziona il servizio, di seguito il link del VIDEO con l’intervista al proprietario.