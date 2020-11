Gelato Cesare trasforma il Bergamotto di Reggio Calabria in un gustosissimo sorbetto [FOTO, VIDEO e RICETTA]

23 Novembre 2020 12:49

Il delicatissimo sorbetto al Bergamotto realizzato da Gelato Cesare di Reggio Calabria

Al via anche quest’anno la stagione del principe mondiale degli agrumi, il Bergamotto di Reggio Calabria che Davide Destefano della Gelateria Cesare di Reggio Calabria con le sue preziosissime mani, trasforma in un delicatissimo sorbetto adatto per i fine pasto ma anche come alimento nutraceutico.

Un recente studio coordinato dall’Università Sapienza di Roma sull’agrume reggino, a parte ormai i notori effetti terapeutici e antiossidanti, ha rivelato che la naringenina, flavonoide presente in grandi quantità nel bergamotto, è un’arma efficace per prevenire le infezioni di diversi tipi di Coronavirus, rallentando il progredire delle infezioni, comprese quelle da Sars-Cov-2.

Ottimo pretesto quindi per degustare un rinfrescante sorbetto a km 0. La sua produzione parte proprio dalla raccolta dell’agrume in località Sant’Andrea di Gallina, zona collinare sud di Reggio Calabria. È proprio qui che l’azienda agricola Fortugno fornisce a Davide Destefano il delizioso frutto raccogliendolo a mano dalle migliaia di alberi di Fantastico, Femminello e Castagnaro, queste le varietà presenti in azienda. Davide utilizza le prime due sfruttando succo e buccia per la realizzazione dei sorbetti, la terza invece caratterizzata da una buccia più spessa viene impiegata per la preparazione dei canditi che Cesare utilizza poi per i gelati alla crema di Bergamotto. Una preparazione naturale che puó anche essere replicata in casa.

Preparazione

Si miscelano gli ingredienti, si versa il composto negli stampi del ghiaccio e una volta ottenuti i cubetti questi possono essere frullati per ottenere il sorbetto.

Ricetta sorbetto