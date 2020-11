Gambarie, distrutta da un incendio la seggiovia di Monte Scirocco. Cannizzaro: “mannaia per tutta l’economia dell’Aspromonte” [FOTO]

15 Novembre 2020 16:06

Gambarie, distrutta da un incendio la seggiovia di Monte Scirocco. Cannizzaro: “mannaia per tutta l’economia dell’Aspromonte, troveremo al più presto soluzioni concrete”

“La domenica a Gambarie richiama alla mente di ciascuno di noi bei momenti. Oggi invece sono altri sentimenti a portarci qui: l’incendio avvenuto su Monte Scirocco, in cima al primo tratto della seggiovia, è una mannaia per tutta l’economia dell’Aspromonte. Ma la sinergia istituzionale è più forte di ogni sciagura! Concretizzeremo al più presto le soluzioni nate da questo confronto”. E’ quanto afferma il deputato di Reggio Calabria di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. In alto la FOTOGALLERY completa.