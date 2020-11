Galluzzo: “Brutta pagina politica. Conte punisce la Sicilia, ma i soldi quando arrivano?”

5 Novembre 2020 10:14

Sicilia, Galluzzo: “il governo Conte si è inventato il sistema dei “colori” alle regioni per punire politicamente e a convenienza ora uno ora l’altro”

“Assistiamo a una bruttissima pagina politica. Il governo Conte si è inventato il sistema dei “colori” alle regioni per punire politicamente e a convenienza ora uno ora l’altro, in modo da creare dissenso verso quei governi regionali che non sono allineati come la Sicilia”. Così commenta Pino Galluzzo, deputato regionale di Diventerà Bellissima dopo la decisione del governo nazionale di dichiarare la Sicilia zona arancione. “Conte ed il suo governo inconsistente- prosegue Galluzzo- invece di dare gli aiuti che servono economicamente, passerà tutta la pandemia a dare giudizi politici a questo o al quel governatore a piacere, distogliendo l’attenzione sul tema vero: ma quando arrivano i soldi per chi è costretto a chiudere? Mi unisco all’indignazione dell’assessore Razza sulle farneticazioni sui posti letto in Sicilia. I nostri indici di occupazione dei posti letto sono ben al di sotto della soglia di allarme. Peraltro si riferiscono a dati della scorsa settimana. Si è fatto un uso strumentale dei dati a scopo politico. Ma che bravi…!”