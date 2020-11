Galles-USA, Gareth Bale in panchina con il pc: sta seguendo l’Augusta Master di Golf?!

13 Novembre 2020 14:34

Gareth Bale seduto in panchina durante l’amichevole Galles-USA: l’esterno del Tottenham intento a guardare l’Agusta Master di Golf al pc?

Galles, Golf, Madrid. Il mantra di Gareth Bale, diventato famoso con uno striscione che fece infuriare i tifosi del Real Madrid, potrebbe aver subito una piccola modifica. Siamo sicuri infatti che lo sport preferito dell’esterno gallese sia ancora in calcio. Seduto in panchina per tutto l’arco di una soporifera amichevole fra Galles e USA, Gareth Bale è stato visto armeggiare con un pc portatile, poco interessato all’esito della gara. In molti sono pronti a scommettere sul fatto che il gallese stesse guardando in streaming l’Augusta Masters di Golf, importante torneo con le stelle del green riunite proprio negli USA, precisamente in Georgia. Ne sarà comunque contento Mourinho che aveva chiesto al Galles di centellinare il minutaggio di Bale e che, nella struttura d’allenamento del suo Tottenham ha fatto installare una serie di buche per permettergli proprio di giocare a golf nei momenti di relax. Insomma, indipendentemente dall’ordine delle sue priorità, l’importante è che Bale sia felice e giochi bene… magari anche a calcio.