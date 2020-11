Furto in casa di Harry Kane, è il terzo giocatore del Tottenham derubato: sottratta la Range Rover da 100.000 sterline

14 Novembre 2020 17:25

Furto in casa di Harry Kane, l’attaccante inglese è il terzo calciatore del Tottenham derubato in poco tempo: sottratta un’auto di lusso

Continuato i furti nelle abitazioni dei calciatori della Premier League, in particolare in quelle dei giocatori del Tottenham, evidentemente presi di mira da ladri di fede calcistica differente. L’ultimo a denunciare un furto nella propria abitazione di Chingford, East London, è stato Harry Kane. Il 27enne bomber inglese è il terzo calciatore degli Spurs dopo Dele Alli e Jan Vertonghen a venire derubato in pochi mesi. I malviventi gli hanno sottratto la sua auto di lusso, una Ranger Rover da 100.000 sterline. Una fonte vicina all’attaccante ha spiegato: “Harry sente di essere stato preso di mira da una banda che si concentra sui calciatori. Il modo in cui si è svolta la rapina non sembrava una coincidenza. La strada è in una zona residenziale esclusiva, quindi non è difficile capire perché Harry e quelli intorno a lui pensano che la sua macchina sia stata presa di mira. Per fortuna non aveva lasciato effetti personali in macchina o avrebbe potuto essere più angosciante“.