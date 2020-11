Reggio Calabria, doppio sit-in ai Riuniti e al Morelli “contro la malasanità” [FOTO E VIDEO]

11 Novembre 2020 12:16

Reggio Calabria, il sit-it è stato organizzato da Dignità Calabria

E’ stata organizzata da Dignità Calabria una protesta pacifica che si è tenuta questa mattina al Morelli e agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, inscenata come un sit-it per protestare contro la malasanità in Calabria. I manifestanti tutti protetti con mascherina e distanziamento e senza intralciare il lavoro degli operatori sanitari, hanno protestato per far sentire la propria voce perchè come afferma Renato Raffa di Dignità Calabria, “non ci si può girare dall’altra parte davanti un disastro così evidente, la Calabria è paragonabile al terzo mondo. Stop al divario Nord-Sud vogliamo che la salute non sia commissariata”.

Il gruppo di Dignità Calabria è apolitico, aperto, libero e soprattutto interamente basato sulla ricerca della legalità in ogni propria manifestazione. Calabresi non disposti più a barattare il loro futuro, la loro salute, la loro libertà, la loro qualità della vita, le loro attività produttive, il loro associazionismo, la propria terra, il proprio lavoro, i propri diritti con malapolitica, malaffare, commissariamenti, malversazioni, potentati, comparati, nepotismo, clientelismo, discriminazioni e tutto ciò che ha contribuito a fermare lo sviluppo socioeconomico della nostra Calabria.