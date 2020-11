Formula 1 – Vettel, così fa male: “Ferrari? Una storia d’amore finita, con Aston Martin nuovi stimoli”

19 Novembre 2020 17:51

Sebastian Vettel ha già chiuso il capitolo Ferrari: con la rossa “storia d’amore finita”, adesso testa ai nuovi obiettivi con Aston Martin

Hamilton ha chiuso i giochi per il titolo Mondiale in Turchia, nella stessa gara Sebastian Vettel, con un sussulto d’orgoglio, ha conquistato il primo podio stagionale a poche gare dal termine di un’annata sportivamente tragica per il tedesco. Vettel dal prossimo anno correrà in Aston Martin, nuovamente al centro del progetto, con rinnovate motivazioni e tanta fiducia. Il tedesco ai microfoni di ‘Zeit’ sembra aver già dimenticato la Ferrari: “la situazione non è delle più facili: il rapporto tra me e il team è un po’ congelato, non è più la grande storia d’amore. Credo che il nuovo progetto offra molte opportunità. È chiaro che questo non accadrà dall’oggi al domani. Ma credo in uno stato d’animo completamente diverso, un obiettivo diverso, per portare avanti la squadra.Ritiro? Ho 33 anni e non voglio guidare ancora a 40. Quindi la mia carriera durerà ancora un lasso di tempo compreso tra tre e sette anni“.