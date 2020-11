Formula 1 – Verstappen ridimensiona il record di Lewis Hamilton: “7° titolo? Il 90% dei piloti dominerebbe sulla Mercedes”

9 Novembre 2020 17:25

Max Verstappen ridimensiona il record di Lewis Hamilton, pronto a vincere il 7° Mondiale: secondo il pilota olandese, alla guida della Mercedes vincerebbe chiunque

“Ho grande rispetto per quello che ha fatto Lewis Hamilton, non provo frustrazione nel vederlo alla Mercedes. Ma a essere sinceri, il 90% dei piloti sulla griglia potrebbe vincere con quella macchina. Non ho niente contro Lewis, è un grande pilota, ma ha una macchina che è dominante“. Firmato Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, schietto e sincero come sempre, ha commentato la possibilità, assai concreta, che Lewis Hamilton vinca il suo 7° Mondiale in carriera. “Magari altri piloti non dominerebbero tanto come ha fatto Lewis – ha aggiunto Verstappen un’intervista al magazine della F1 – ma bisogna accettare la situazione per quella che è e cercare di tirare fuori il meglio da se stessi. Non sono frustrato, sono più concentrato su quello che possiamo fare meglio per batterli. Sappiamo che sono un punto di riferimento e hanno un telaio molto completo, credo che sia su questo che dobbiamo alzare il livello. Siamo sempre abbastanza lenti a inizio stagione, per cui dobbiamo assicurarci di avere subito una macchina che funzioni bene e sia molto più competitiva – ha detto Verstappen -dobbiamo trovare anche un modo diverso di lavorare. In alcune cose siamo molto bravi, come i pit-stop, le strategie, ma ci sono diverse cose su cui lavorare per poter lottare contro la Mercedes“.