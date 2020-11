Formula 1 – Hamilton trionfa ad Imola, 7° titolo Costruttori consecutivo per la Mercedes: la nuova classifica piloti

1 Novembre 2020 14:52

Formula 1, Gp Emilia Romagna: Lewis Hamilton vince e regala il 7° titolo Costruttori alla Mercedes. Il pilota inglese sempre più leader della classifica piloti

Formula 1, Gp Emilia Romagna: il trionfo di Hamilton – Anche se non parte dalla pole position, alla fine sul primo gradino del podio ci sale sempre lui. Lewis Hamilton vince il Gp dell’Emilia Romagna, 14 anni dopo l’ultima comparsa della Formula 1 ad Imola. Un successo storico al quale il pilota di Stevenage teneva moltissimo, sulla storica pista che ha tristemente cristallizzato il mito di Ayrton Senna con la sua tragica morte. Il successo odierno, arrivato su Valtteri Bottas secondo, dopo essere partito dalla pole position, coincide con il 7° titolo Costruttori consecuvito vinto dalla Mercedes, assoluta dominatrice della stagione. Terzo posto per Daniel Ricciardo che completa il podio coronando un’ottima prestazione. Amaro in bocca per Verstappen, costretto ad uno sfortunato ritiro. Quinto posto per Charles Leclerc che raccoglie il massimo possibile da una Ferrari che, come ben sappiamo, non sembra in grado di fare di più Ancora una prova incolore per Sebastian Vettel che chiude 13°.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il Gp dell’Emilia Romagna:

Lewis Hamilton 292 Valtteri Bottas 197 Max Verstappen 162 Daniel Ricciardo 95 Charles Leclerc 85 Sergio Perez 82 Lando Norris 69 Carlos Sainz 65 Alexander Albon 64 Pierre Gasly 63 Lance Stroll 57 Esteban Ocon 40 Daniik Kvyat 26 Sebastian Vettel 18 Nico Hulkenberg 10 Antonio Giovinazzi 4 Kimi Raikkonen 4 Romain Grosjean 2 Kevin Magnussen 1 Nicholas Latifi 0 George Russell 0

La classifica Costruttori aggiornata dopo il Gp dell’Emilia Romagna: