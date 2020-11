Formula 1 – I dolci ricordi di Vettel: “in Turchia mi sono messo in luce, qui è iniziata la mia carriera”

11 Novembre 2020 18:09

Sebastian Vettel ritorna con la mente ai dolci ricordi del Gp di Turchia: il pilota tedesco fece la differenza ad Istanbul nel 2008 e nel 2011

Ogni pilota ha una o più piste che rievoca in lui dolci ricordi. Pe Sebastian Vettel ad esempio, tornare a correre in Turchia ha un significato speciale poichè è proprio qui che si mise in luce per la prima volta in carriera: “sono felice di tornare qui, è un circuito sul quale ho ricordi molto belli. Qui si può dire che sia iniziata la mia carriera in Formula 1, perché nel 2008 con la BMW Sauber mi misi in luce ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione di Libere del venerdì e poi qui ho vinto nel 2011, nell’ultima edizione disputata. È una pista molto interessante e bella per guidare, con diversi cambiamenti di elevazione e alcuni passaggi davvero emozionanti, fra cui la curva 8 con il suo raggio multiplo: credo che piacerà subito parecchio anche a chi non ci ha mai girato“.