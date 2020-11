Formula 1, Gp Turchia – Leggenda Lewis Hamilton! Vince il 7° Mondiale ed eguaglia Schumacher: la nuova classifica piloti

15 Novembre 2020 12:55

Lewis Hamilton vince il Gp di Turchia e chiude i giochi per il 7° Mondiale, eguagliato il record di Michael Schumacher: ecco la nuova classifica piloti

Primo match point utile sfruttato alla perfezione. Lewis Hamilton è campione del Mondo con ancora 3 gare da disputare nel calendario di Formula 1. Quello vinto nel Gp della Turchia è il 7° titolo in Formula 1, eguagliato lo storico record di Michael Schumacher.

Il pilota della Mercedes chiude la gara decisiva sulla stessa falsariga di quanto fatto nell’arco dell’intera stagione, ovvero dominando. Dopo un inizio non proprio perfetto, causato da una qualifica resa complicata dall’asfalto bagnato, stesse condizioni infide nelle quali si è corso oggi, il pilota britannico ha guadagnato posizione dopo posizione, correndo senza sbavature, sfruttando errori e pit stop degli avversari fino a prendere la testa della corsa e non lasciarla più. E pensare che avrebbe potuto gestire la gara anche in maniera conservativa, tenendo il compagno Valtteri Bottas nel mirino, calcolando punto a punto la posizione nella quale finire in classifica per avere la certezza matematica. La fame del campione però non conosce calcolatrici e Bottas ci mette del suo con una serie di errori che lo fanno terminare in 14ª posizione: differenza imbarazzante a parità di macchina. Secondo posto per Sergio Perez che si prende una bella soddisfazione su Lance Stroll: il pilota messicano, fatto fuori dalla Racing Point in vista del 2021, chiude sul podio, mentre il giovane compagno di scuderia, dopo aver sognato la vittoria partendo dalla pole, si spegne dopo un pit stop chiudendo 9°. Buona gara per entrambe le Ferrari, dirlo sembra una rarità vista la stagione: Sebastian Vettel chiude al 3° posto sfruttando un errore di Charles Leclerc all’ultima curva che chiude invece 4°.

Formula 1, Gp Turchia: la nuova classifica piloti