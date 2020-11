Formula 1 – Lewis Hamilton, le lacrime del campione: “bambini, se volete raggiungere grandi traguardi, sognate l’impossibile”

15 Novembre 2020 14:33

Lewis Hamilton vince il 7° titolo della sua carriera in Formula 1: il pilota britannico scoppia in lacrime e lancia un importante messaggio

“Ho raggiunto qualcosa che va oltre i miei sogni, non ho parole. Grazie a tutti”. Lewis Hamilton festeggia così la vittoria nel Gp di Turchia, gara che gli consegna la certezza matematica di riconfermarsi per il 4° anno consecutivo come campione del Mondo di Formula 1. Il pilota della Mercedes aggiunge il 7° titolo alla sua straordinaria bacheca, eguagliando il record del leggendario Michael Schumacher. Sceso dalla monoposto scoppia in lacrime fermandosi a contemplare l’ennesimo trionfo raggiunto.

“Sette è un numero incredibile – ha dichiarato Hamilton -. Ma quando lavori con un team così straordinario, non c’è limite a quello che possiamo fare insieme. Loro si fidano di me, con l’esperienza tutto migliora. Ma che giornata, avrò bisogno di un po’ di tempo per godermela. Sento come se stessi iniziando adesso, a livello fisico mi sento in grande forma. A livello mentale quest’anno è stato duro anche per noi atleti, con l’aiuto delle grandi persone che ho accanto a me sono riuscito a tenermi a galla, a restare concentrato. Ho ancora tanto lavoro da fare. Spero che i bambini, vedendo quello che ho fatto, possano prendere esempio. Se vuoi raggiungere i risultati, devi sognare l’impossibile, seguirlo senza mai mollare e mettere in dubbio le tue capacità. Sapevo che sarebbe stato un weekend difficile, eravamo delusi dalla qualifica. Ci siamo rimboccati le maniche per continuare a migliorare, non sempre si può fare tutto alla perfezione. Abbiamo vinto dopo il piccolo spavento all’inizio con le gomme nuove, per un bel po’ sono rimasto dietro a Vettel senza riuscire a passarlo. Ho pensato che la gara fosse ormai persa, ma ho continuato a testa bassa, ho ripreso ritmo e la gara si è riaperta“.