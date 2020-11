Formula 1 – Incidente Grosjean, il comunicato della Haas: domani il pilota lascerà l’ospedale

30 Novembre 2020 13:58

Incidente Grosjean, le condizioni del pilota non destano preoccupazione: la Haas comunica che il fracese verrà dimesso domani dall’ospedale

Incidente Grosjean: il comunicato della Haas – Tanta paura per il brutto incidente che ha visto protagonista Romain Grosjean nel Gp del Bahrain. Il pilota della Haas è finito contro le barriere poco dopo l’inizio della gara e la sua macchina ha preso fuoco, venendo avvolta dalle fiamme in poco tempo. Fortunatamente il tempestivo arrivo dei soccorsi e la presenza del sistema di sicurezza Halo hanno evitato il peggio. Grosjean ha riportato ustioni alle mani, ma non sembra abbia fratture. Le sue condizioni comunque non sono preoccupanti e già domani potrà lasciare l’ospedale come comunicato dalla Haas: “Romain Grosjean ha trascorso la notte in ospedale, il recupero prosegue. I trattamenti alle ustioni subite alle mani stanno andando bene. Ha ricevuto la visita di Gunther Steiner, team principal Haas. Potrebbe essere dimesso dall’ospedale domani“.