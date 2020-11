Formula 1 – Dove vedere il Gp dell’Emilia Romagna: diretta tv, streaming e orari

1 Novembre 2020 10:45

Formula 1, Gp Emilia Romagna: ecco dove vedere le emozioni della gara di Imola in diretta tv, in streaming e in chiaro

Formula 1 Gp Emilia Romagna: dove vedere la gara in tv – La Formula 1 torna in pista dopo il weekend di Portimao con un altro appuntamento imperdibile. I campioni della classe regina tornano ad Imola dopo 14 anni di assenza per un’intrigante tappa del Mondiale che sembra indirizzato sempre più verso il dominio Mercedes con il titolo costruttori che potrebbe già essere assegnato quest’oggi. Bottas scatterà dalla pole position, ma non sarebbe la prima volta che il finlandese si ritrovi a dover inseguire dopo essere stato sverniciato alla partenza dal compagno di scuderia Lewis Hamilton, il grande favorito per la vittoria del titolo 2020.

Formula 1 Gp Emilia Romagna: dove vedere la gara in tv – La gara terrà compagnia agli appassionati durante il pranzo: l’inizio è infatti previsto per le 13:10. Il Gp dell’Emilia Romagna sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara in streaming sull’app SkyGo e, per chi ha sottoscritto l’abbonamento o vuole acquistare il singolo evento, anche su NowTV. Questa settimana il Gp dell’Emilia Romagna sarà inoltre visibile in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).