Formula 1, Gp Baharain – Hamilton non lascia nemmeno le briciole! Sua la pole a Sakhir: la griglia di partenza

28 Novembre 2020 16:16

Formula 1, Gp Bahrain: Lewis Hamilton si prende la pole position nelle qualifiche, Ferrari fuori dalla top 10: la griglia di partenza

Formuala 1, Gp Bahrain: le qualifiche – La fame del campione non lascia sul piatto nemmeno le briciole. Lewis Hamilton, fresco di sesto titolo mondiale nella sua straordinaria carriera in Formula 1, continua a dominare la stagione 2020 aggiudicandosi la pole position del Gp del Bahrain. Il pilota Mercedes chiude davanti a tutti con il tempo di 1:27.264. Alle sue spalle i soliti Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una giornata negativa per le Ferrari, entrambe fuori dalla top 10 ed eliminate nel Q2: Sebastian Vettel chiude 11°, Charles Leclerc 12°.

Griglia di partenza Gp Bahrain:

1ª Fila: 1° Hamilton, 2° Bottas

2ª Fila: 3° Verstappen, 4° Albon

3ª Fila: 5° Perez, 6° Ricciardo

4ª Fila 7° Ocon, 8° Gasly

5ª Fila: 9° Norris, 10° Kviyat

6ª Fila: 11° Vettel, 12° Leclerc

7ª Fila: 13° Ocon, 14° Russell

8ª Fila: 15° Sainz, 16° Giovinazzi

9ª Fila: 17° Raikkonen, 18° Magnussen

10ª Fila: 19° Grosjean, 20° Latifi