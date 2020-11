Formula 1 – Condizioni Michael Schumacher: Jean Todt svela un dettaglio che dà forza ai fan Ferrari

16 Novembre 2020 11:55

Condizioni Michael Schumacher, l’ex direttore generale della Ferrari, Jean Todt, svela un dettaglio sullo stato di salute del ‘Kaiser’

Condizoni Michael Schumahcer, il dettaglio di Jean Todt – Sono passati diversi anni da quel tragico incidente sugli sci che è costato carissimo a Michael Schumacher. L’ex pilota tedesco, indimenticabile dominatore della Formula 1 a bordo della Ferrari che ha fatto sognare milioni di appassionati, è finito in coma e seppur non rischi più la vita, sulle sue condizioni di salute vige un velo di mistero. La famiglia e i contatti più stretti hanno sempre mantenuto il massimo riserbo per evitare fughe di notizie che potessero permettere ai media di ‘lucrare’ sulle condizoni del ‘Kaiser’. Da Jean Todt, ex direttore generale della Ferrari e grande amico del pilota tedesco, arriva però un aggiornamento. In un’intervista rilasciata all’emittente francese RTL, Jean Todt ha spiegato di essere andato a trovare Michael Schumacher e che l’ex pilota tedesco sta continuando a lottare per far fronte alle sue complicate condizioni di salute: “Schumacher continua a lottare, possiamo solo augurare a lui e alla sua famiglia che le cose migliorino”.