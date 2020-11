Formula 1 – Incidente Grosjean, il pilota trasportato in ospedale: le condizioni di salute

29 Novembre 2020 16:50

Incidente Grosjean, paura in Bahrain: la Haas sbatte contro le barriere e prende fuoco. Il pilota trasportato in ospedale: le condizioni di salute

Incidente Grosjean, le condizioni del pilota – Pauroso incidente avvenuto nelle fasi iniziali del Gp del Bahrain di Formula 1. La Haas di Romain Grosjean si è infranta contro le barriere dopo poche curve, prendendo improvvisamente fuoco. La macchina è stata subito avvolta dalle fiamme e la gara è stata sospesa immediatamente. Lo staff di sicurezza e la squadra medica hanno subito soccorso Grosjean che, fortunatamente, non è apparso in condizioni preoccupanti. Trasportato in ospedale, secondo le prime indiscrezioni, Grosjean avrebbe rimediato ustioni lievi ai polsi e alle caviglie e possibili fratture alle costole.