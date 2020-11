29 Novembre 2020 18:36

Formula 1, GP del Bahrain: Lewis Hamilton vince ancora nella giornata che verrà ricordata per il pauroso incidente a Grosjean

Ancora lui, sempre lui. Ennesimo successo per Lewis Hamilton al Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Il campione del mondo ha preceduto le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Indietro le Ferrari con Charles Leclerc, solo decimo, e Sebastian Vettel, tredicesimo. Questa giornata, però, verrà ricordata per il pauroso e spaventoso incidente a Grosjean, che ha rischiato seriamente per la sua incolumità. La fine della gara è stata di molto ritardata per questo episodio.