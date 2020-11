Formula 1 – Charles Leclerc, l’errore gli costa il podio! La rabbia nel team radio: “sono un coglione!” [VIDEO]

15 Novembre 2020 16:06

Charles Leclerc perde il podio nel Gp della Turchia per un errore all’ultima curva: il pilota Ferrari furioso nel team radio con il box

Buona giornata per la Ferrari in Turchia, a livello complessivo forse la migliore di una stagione altamente complicata. Sebastian Vettel ha chiuso al terzo posto davanti a Charles Leclerc 4°. Il giovane pilota monegasco ha concluso la gara fortemente deluso per aver perso il podio all’ultima curva, a causa di un errore di traiettoria che gli è costato il sorpasso di Perez e Vettel. Grande la delusione nel team radio nel quale ha risposto alle rassicurazioni del box con un furioso: “va bene così? Non va bene così, sono un coglione!“.