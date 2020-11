Federica Pellegrini e il pensiero della meternità: “un figlio? Appena sapremo se si disputeranno le Olimpiadi”

12 Novembre 2020 15:40

Federica Pellegrini vuole diventare mamma: la nascita del primo figlio sarà però successiva all’ultima Olimpiade della sua carriera

“Un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi“. Si è espressa così Federica Pellegrini sulla possibilità di diventare presto mamma. Intervistata da ‘Repubblica’, la nuotatrice italiana ha spiegato di aver spesso fantasticato sulla nascita del suo primo figlio, ma di mettere al primo posto le Olimpiadi di Tokyo 2021, le ultime della sua carriera, dopo delle quali si concentrerà sulla sua vita personale e non più su quella sportiva. I Giochi, com’è noto, sono slittati di un anno a causa dell’emergenza Coronavirus e ad oggi non c’è ancora la certezza che la prossima estate vengano disputati.

Atlete come Elisa Di Francisca e Tania Cagnotto, vista l’incertezza generale, hanno preferito dedicarsi alla famiglia annunciando la nascita di un nuovo bebè, mentre Federica Pellegrini vuole togliersi l’ultima soddisfazione sportiva prima di gioire anche come mamma: “la fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro. Elisa, come Tania Cagnotto, da mamma era già un po’ indecise dall’inizio, quindi capisco bene che vivendo di nuovo questa incertezza si sia detta che non voleva di nuovo perdere del tempo su una decisione come quella di un secondo figlio. Da donna ha fatto bene“.