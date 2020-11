Fc Messina, amichevole in famiglia al Despar Stadium: finisce 4-7

15 Novembre 2020 18:05

Fc Messina, amichevole in famiglia tra giallorossi ed azzurri nella seduta odierna

Un’amichevole in famiglia per concludere la settimana di allenamenti, così il FC Messina ha vissuto una domenica dal clima primaverile al Despar Stadium, mostrando per la prima volta Hernan Barcos, ma non solo.

I ragazzi di Pino Rigoli, con divise ufficiali, si sono confrontati sul sintetico di Via Polveriera, dando ottime sensazioni sulla fase di crescita della squadra. In queste settimane senza impegni ufficiali, il tecnico raccuiese sta preparando un FC Messina sempre più suo, approfittando del tempo a disposizione.

Giallorossi contro Azzurri ed un complessivo di cinque indisponibili: Coria, Garetto, Dambros, Aita, Camara.

Poco meno di 75 minuti disputati ed un risultato di 4 a 7 in favore degli Azzurri, dove spiccano le prestazioni di Bevis e Carbonaro, entrambi autori di una doppietta, mentre tra i giallorossi Barcos non delude le attese, trovando tre reti in una formazione ricca di under e con il gap di partire in inferiorità numerica, poi pareggiata dall’uscita dal campo di Giovanni Giuffrida. Un giorno di pausa per i giallorossi che si ritroveranno al Despar Stadium nella giornata di martedì.

FC Messina Giallorossi vs FC Messina Azzurri: 4-7

Marcatori: 4′ pt Caballero (A), 13′ pt e 6’ st Bevis (A), 28’ pt, 42’ pt e 2’ st Barcos (G) su rigore, 30’ pt Casella (A), 14’ e 16’ st Carbonaro (A), 24’ st Ricossa (A), 26’ st Noguera (G).

FC Messina Giallorossi: Tocci (Strino), Di Giorgio, Quitadamo, Barnofsky, Kellian, Noguera, Giuffrida, Marchetti A, Barcos, Mukiele

FC Messina Azzurri: Marone (D.Carbonaro), Casella, Marchetti D, Fissore, Ricossa, Agnelli, Palma, Gille, Carbonaro, Caballero, Bevis