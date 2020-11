FC Messina Academy: sospese tutte le attività di settore giovanile e scuola calcio

14 Novembre 2020 12:34

Nota ufficiale dell’Fc Messina: sospese tutte le attività di settore giovanile e scuola calcio

Il Football Club Messina, considerata la mancanza di certezze sulla ripresa delle attività riguardanti il settore giovanile e la scuola calcio, comunica la sospensione delle stesse fino a data da destinarsi, compresi i lavori di allenamento in forma individuale.

Una scelta sofferta da parte del club, che si rende necessaria per salvaguardare la salute di ogni giovane atleta e dell’intero staff tecnico e dirigenziale che quotidianamente lavora nel settore giovanile e nella scuola calcio del FC Messina. I numeri riguardanti l’epidemia COVID 19 sono in costante crescita ed attualmente è impossibile pronosticare la ripresa della stagione regolare, come lo stesso Responsabile del Settore Giovanile, Angelo Alessandro, afferma: “Siamo amareggiati, la sospensione totale delle attività riguardanti settore giovanile e scuola calcio è stata per noi l’ultima ipotesi da prendere in considerazione, ma guardando in maniera lucida alla crisi epidemiologica in corso nella nostra Nazione, non possiamo far altro che interrompere tutto. Salvaguardare la salute dei nostri giovani atleti di tutti i dirigenti e tecnici è l’assoluta priorità per il club.”