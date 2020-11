“Faraglioni e Tempeste tra Scilla e Cariddi”: il libro che racconta una storia inedita e riprende antiche testimonianze

13 Novembre 2020 11:57

Un’opera in grado di appassionare tutti gli amanti della Calabria e dello Stretto di Messina

Tra storie inedite e antiche testimonianze di come era in passato uno dei borghi più belli d’Italia. Il libro “Faraglioni e Tempeste tra Scilla e Cariddi” si sofferma sui bellissimi Faraglioni, importanti per difendere la costa dalle mareggiate, resistenti anche ai terremoti ma distrutti dall’uomo per favorire la costruzione del porto. Grazie alle antiche e introvabili testimonianze, l’opera dello scrittore Enrico Pescatore è in grado di catturare l’attenzione e appassionare gli amanti di Scilla, della Calabria e dello Stretto di Messina.

